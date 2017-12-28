Yılbaşına yönelik tedbirler

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yılbaşına yönelik tedbirlere ilişkin, "Olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına bütün tedbirleri aldık." dedi.

Altınok, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 5 bin çocuğun İstanbul ve Çanakkale'yi gezdirilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) "Gezelim Görelim-Tarihimizi Öğrenelim" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, toplantının ardından yılbaşında Türkiye genelinde alınacak tedbirlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak tedbirlerini aldıklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Özelde İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehirlerimiz olmak üzere 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz izinde olmaksızın o gece 24 saat görev başında olacak. 275 bin personelimiz görev başında olacak.

Bizler de Ankara'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde akşam saat 5'ten ertesi gün saat 8'e kadar, Türkiye'de yaşananları, herhangi bir problem yaşanmaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükununa sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleme şansımız var. Olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına bütün tedbirleri aldık."

Altınok, İstanbul Valiliği'nin açıklamasını da hatırlatarak, şehirde 37 bin personelin tamamının görev başında olacağını aktardı.

Türkiye genelinde 275 bin emniyet personelinin görev yapacağını tekrarlayan Altınok, "Bütün mesai arkadaşlarımız ile vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye, art niyetli birilerinin vatandaşlarımızın yeni yılını zehir etmemesi adına her şeyimizi veriyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız müsterih bir şekilde yeni yıla girebilirler." ifadelerini kullandı.

Altınok, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Acısız, sıkıntısız, problemsiz ve daha güzel bir 2018'in, milletimiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.