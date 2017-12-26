Yılbaşında kiliseleri Mısır ordusu koruyacak

KAHİRE (AA) - Mısır'da yılbaşı ve Noel etkinlikleri esnasında kiliseleri Mısır ordusunun koruyacağı belirtildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır ordusu, kiliselerle birlikte askeri bölge ve kamu hizmeti veren hassas kurumların korunmasında polise destek verecek. Orduya bağlı Hızlı Müdahale Ekipleri ve askeri polis önceden belirlenen bölgelere konuşlandırılacak." İfadelerine yer verildi.

Ülkenin farklı şehirlerinde uygulamanın bugün itibariyle başlatıldığına vurgu yapan Rifai, kentlerde ve şehirler arası yollarda kontrol noktaları oluşturulacağını da duyurdu.

Gurbetçilerle birlikte nüfusunun 100 milyonu geçtiği Mısır’da, 15 milyon civarında Hristiyan olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda terör örgütü DEAŞ özellikle Mısır’daki kiliseleri hedef alıyor.

Ülkede çoğunluğu oluşturan Kıpti Ortodoks Hristiyanlar Hazreti İsa’nın doğum günü olarak kabul ettikleri 7 Ocak’ta kiliselere akın ediyor.

Katolik ve Protestan Hristiyanlar ise Hazreti İsa’nın 25 Aralıkta doğduğuna inanıyor.