İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplantı yapılacağı bildirildi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantı, saat 12.30'da Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılması bekleniyor.
Yıldırım başkanlığında saldırı ile ilgili toplantı düzenlenecek
İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplantı yapılacağı bildirildi.
01 Ocak 2017 Pazar 12:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplantı yapılacağı bildirildi.