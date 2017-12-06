Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee ile görüştü

SEUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Dostumuz, kan kardeşimiz Güney Kore ile bundan sonra her alanda dostluğumuzun daha da gelişmesini arzu ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Başbakan Yıldırım, dost ve kardeş Güney Kore'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisine ve heyetine gösterilen sıcak karşılama ve ev sahipliği için teşekkür eden Yıldırım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ncı yılının kutlandığını hatırlattı.

Diplomatik ilişkilerde geride kalan 60'ıncı yılın Güney Kore için de "anlamlı ve yeni bir dönem olduğunu" belirten Yıldırım, "İki ülke ilişkilerinin yeni döneme gireceğini düşünüyorum. Dostumuz, kan kardeşimiz Güney Kore ile bundan sonra her alanda dostluğumuzun daha da gelişmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çok ilginç bir durumdu"

Güney Kore Başbakanı Lee ise konuşmasında, "Sayın Başbakan sizi aslında ilk defa gördüm ama sanki 10 yıllık yakın dost gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin, 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olduğunu anımsatan Lee, "Yine de Koreliler o kadar sevinmişti ki çok ilginç bir durumdu." diye konuştu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras hazır bulundu.