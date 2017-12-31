Yıldırım, Kato Dağı'ndaki operasyonla ilgili Soylu'dan bilgi aldı

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına geldi.



Askerleri ziyareti sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüntülü görüşen Soylu, bölgedeki operasyonlara ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi.

Süleyman Soylu'nun telefonundan Kato Dağı'ndaki operasyonda görev alanlara seslenen Yıldırım, vatanın, milletin güvenliği ve selameti için gece gündüz sınır boylarında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine selamlarını iletti.

Yeni senenin Türkiye ve Türk milleti için hayırlara, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını dileyen Yıldırım, "Tüm arkadaşların yeni yılını tebrik ediyoruz. Aynı zamanda tüm özel harekatçılarımıza, korucularımıza ve askerlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.