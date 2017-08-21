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Yıldırım-Lee ortak basın toplantısı

- Singapur Başbakanı Lee: - "Serbest Ticaret Anlaşması'ndan karşılıklı olarak yararlanacağız. Bu, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri"

Yıldırım-Lee ortak basın toplantısı

SİNGAPUR (AA) - Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Singapur ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (STA) karşılıklı yararlanacağını söyledi.

Singapur Başbakanı Lee ve bu ülkeye resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Istana Sarayı'ndaki heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım’ın Singapur’a resmi ziyarette bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Lee, Türkiye’nin, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğine (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olarak kabul edildiğini hatırlattı ve Singapur’un bu durumu güçlü bir şekilde desteklediğini vurguladı.

Bu ortaklığın Türkiye’nin bölgede aktif bir şekilde yer almasını sağlayacağını umut ettiğini belirten Lee, Singapur ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, 2014’te karşılıklı olarak kurulan stratejik ortaklık sayesinde düzenli olarak yüksek seviyelere çıktığına dikkati çekti.

Lee, ikili ilişkilerin savunma, teknoloji, turizm, terörle mücadele ve kültür gibi alanlarda da geliştiğini ifade etti.

İkili ticaretin istikrarlı bir şekilde yükselişte olduğunu ve ticaret hacminin de giderek arttığını söyleyen Lee, "Serbest Ticaret Anlaşması'ndan karşılıklı olarak yararlanacağız. Bu, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri" dedi.

Lee, Yıldırım’ın ziyaretinin ev sahipliği yaptıkları Singapur-Türkiye İş Forumu’na denk gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın güçlü bir iş adamı heyetiyle foruma katılacak olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek Türkiye ile ekonomik bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Terör tehdidinin herkesi ilgilendiren ortak bir nokta olduğuna dikkati çeken Lee, 2016'nın Türkiye için zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye ve halkının güçlü bir direnç gösterdiğini söyledi.

Lee, Singapur-Türkiye dostluğunun daha da güçleneceğinden ve yeni seviyelere çıkacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.


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