Yıldırım-Nguyen ortak basın toplantısı

HANOI (AA) - Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretiyle ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını umduğunu belirtti.

Resmi ziyaret için Hanoi’de bulunan Yıldırım ile Vietnam Başbakanı Nguyen, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Nguyen, toplantıda yaptığı konuşmada, “Başbakan Yıldırım’ın ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını umuyorum. Görüşmede iki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliğini geliştirilme konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik.” ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de iş adamlarına destek vermesi gerektiğini vurgulayan Nguyen, Güney ve Doğu Çin denizlerindeki sorunların ve diğer uluslararası meselelerin barışçıl yollardan diyalogla çözülmesi konusunda da aynı fikirde olduklarını belirtti.

İkili ticaret hacmini 2020 yılına kadar 4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Nguyen, iki ülke arasında çift vergilendirmenin kaldırılması konusunda ortak karar alındığını söyledi.

Yıldırım'a eşlik eden Türk iş adamlarıyla bir iş forumu düzenleneceğini ifade eden Nguyen, “Vietnam ve Türkiye arasındaki iş ve yatırım ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Nguyen, Vietnam'a resmi ziyarette bulunan ilk Türk başbakanı olan Yıldırım’a teşekkür etti.

Ortak basın toplantısı öncesi Türkiye ve Vietnam arasında "Serbest Bölgeler, İhraç İşleme Bölgeleri, Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" ile "Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması" imzalandı.

Türkiye Standartlar Enstitüsü (TSE) ile Vietnam Standartlar, Meteoroloji ve Kalite Departmanı (STAMEQ) arasında da "Eylem Planı" anlaşması yapıldı.



