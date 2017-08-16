Yıldırım-Ratas ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Juri Ratas, "Karşılıklı ilişkilerde ve aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinde aradaki zor konulara en iyi çözümlerin bulunmasına büyük önem atfediyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Estonya Başbakanı Ratas, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi ziyaret vesilesiyle Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ratas, Türkiye ve Estonya'nın son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.

NATO'da müttefik olan iki ülkenin aynı zamanda çok iyi şekilde gelişen ekonomik ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen Ratas, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinin en önemli unsurlarından birini göç konusunun oluşturduğunu bildirdi.

Ratas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gerçekleştirdiği mükemmel çalışmanın altını çizmek istiyoruz. Türkiye Suriye'den gelen yaklaşık 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dün Gaziantep Nizip'teki konteyner kenti ziyaret ettim. Burada Türk ve uluslararası kuruluşların çalışmalarını yerinde gördüm. Atılan adımlar gerçekten son derece etkileyici. Şu aşamaya kadar AB ve Türkiye düzensiz göçü azaltabilmek için güçlerini birleştirdi ve Türkiye’den AB’ye gelen düzensiz göçmen sayısı azaltıldı."

- "800 milyonu kullanılmış durumda"

Türkiye’nin küresel terörizmle mücadalede çok önemli katkı sunduğunu vurgulayan Ratas, bu konuda da yakın iş birliği yürütülmesine ve bilgi alışverişine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ortak değerler ile temel hak ve yükümlülüklere saygı çerçevesinde Estonya’nın AB’nin genişleme politikasını destekleyen ülkelerden olduğunu ve Türkiye ile bu konuda daha yakın iş birliği gerçekleştirmeyi büyük istekle beklediğini söyleyen Ratas, "Karşılıklı ilişkilerde ve aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinde aradaki zor konulara en iyi çözümlerin bulunmasına büyük önem atfediyoruz." diye konuştu.

Ratas, AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler için vadettiği 3 milyar avroluk desteğin tamamının ödenmesine ilişkin takvim olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, göç ve göçle ilgili konuların bugün masanın üzerindeki en önemli konulardan biri olduğunu dile getirdi.

Ratas, "Başbakanınızın da ifade ettiği gibi 1,6 milyar avro farklı anlaşma ve projeleri kapsıyor. Şimdiye kadar bunun 800 milyonu kullanılmış durumda." dedi.



