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Yıldırım'dan havada "yeni yıl" kutlaması

- Başbakan Yıldırım, Isparta'dan Ankara'ya dönüş yolunda "TC-IST" uçağının kokpitine girerek, pilotların hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurduğu telsiz frekansından havadaki yolcuların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı

Yıldırım'dan havada

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'dan Ankara'ya dönüş yolunda "TC-IST" uçağının kokpitine girerek, pilotların hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurduğu telsiz frekansından vatandaşların yeni yılını kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım, havayoluyla Isparta'dan Ankara'ya gelirken özel uçak "TC-IST"in kokpitine girdi.

Pilotun arka kısmındaki koltuğa oturan Yıldırım, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında iletişimin sağlandığı frekanstan, seyir halindeki uçaklarda bulunan vatandaşların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Başbakan Yıldırım, frekans üzerinden "2018 yılına girmeye kısa bir zaman kaldı. Bütün uçuş personelinin, uçaklardaki yolcuların ve saha kontroldeki arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum. Hayırlı uçuşlar diliyorum." mesajını paylaştı.

Kendisini Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne davet eden görevliye Yıldırım, "Teşekkür ederim, şu anda havadayız. İnşallah inişte bakarız. Bütün arkadaşlara selamlar, yeni senelerini tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz." dedi.

Özel uçak "TC-IST"in pilotlarının da yeni yılını kutlayan Yıldırım, "Yeni yılı ailenizle sağlık, sıhhat ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. İnşallah bütün dilekleriniz gerçeğe dönüşür, ülkemizin, milletin birliği ve beraberliği daim olur. Yeni yılda barış, huzur içinde bir geleceği hep birlikte karşılamış oluruz." ifadelerini kullandı.

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Başbakan Binali YıldırımHava Trafik Kontrol KulesiKokpitTC-ISTTürkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi
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