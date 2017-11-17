Yıldırım'dan jandarma karakoluna ziyaret

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Yıldırım, komutanlığa gelişinde askerler tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, askerleri selamlayan Yıldırım, bölgede yürütülen operasyonlar sırasında miğferi isabet alan bir askerle sohbet etti.

Daha sonra karargaha geçen Yıldırım, burada, devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin'den brifing aldı.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ile diğer yetkililer eşlik etti.