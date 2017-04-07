Yıldırım'dan Özgecanlar Derneğine ziyaret

MERSİN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Mersin'de öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yarım kalan hayallerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle kurulan Özgecanlar Derneğini ziyaret etti.
Yıldırım'ı, merkez Akdeniz ilçesindeki dernek binasına gelişinde Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, ablası Beste Aslan, Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Aslan ailesi ve dernek üyeleriyle Özgecan'ın yaşam öyküsünün anlatılacağı "Cennetin Kuşları" isimli filmin yönetmeni Ali Avcı ve film ekibiyle görüştü.
Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.