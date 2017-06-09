Yıldırımın hayattan kopardığı öğrencinin karnesini annesi aldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ailesiyle evinin bahçesindeki saman balyalarını örttüğü sırada üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencinin karnesi annesine verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Karahalil Ortaokulunda, hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Kübra Yılmaz için tören düzenlendi.

Törende, sınıf arkadaşları Yılmaz'ın sırasını çiçeklerle süsledi. Bazı öğrenciler göz yaşlarına hakim olamadı.

Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat, üzerine yıldırım isabet eden Kübra Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu tür olayların hiç kimsenin başına gelmemesi dileğinde bulunan Tokat, "Allah sizleri annenize, babanıza bağışlasın. Hayatını kaybeden kızımızın ailesini sık sık ziyaret etmenizi istiyorum. Çünkü o sizleri gördüğünde evlat acısı biraz da olsa dinecektir. Sizlerin ziyareti onları memnun edecektir." diye konuştu.

Tokat, daha sonra Yılmaz'ın ailesini evinde ziyaret ederek, karnesini anne Gülbahar Yılmaz'a verdi.

Anne Yılmaz da kızının ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Kızının hayatını kaybettiği gün okula gitmek istemediği için evde kaldığını aktaran Yılmaz, "Karne gününde giderim anne' demişti. Yavrum karneler gününü göremedi. Yanında olduğum halde hayatta tutamadım kızımı, içimiz yanıyor." dedi.

Yılmaz, 1 Haziran Perşembe günü Hazinedar köyünde anne babasıyla evinin bahçesindeki saman balyalarını sağanaktan zarar görmemesi için örttüğü sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.