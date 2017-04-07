Yıldırım'ın Özgecanlar Derneğine ziyareti

MERSİN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Özgecan, kadınlarımıza şiddetin, kadınlarımızla ilgili bir gerçeğin sembolu oldu. Toplum da buna sahip çıktı, Türkiye bu işe sahip çıktı. Hangi görüşten, nereden olursa olsun, toplumda herkesim buna sahip çıktı. Burada da bir ideolojik ayrışma olmadı. Bu güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın, Mersin'de öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yarım kalan hayallerinin gerçekleştirilmesi hedefiyle kurulan Özgecanlar Derneğini ziyaretine ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yeni acılar yaşanmaması için farkındalık oluşturulması gerektiğini, bunun yolunun da eğitimden geçtiğini söyledi.

Yapılan bina, yol, fabrika, hızlı trenlerin ömrünün 50-100 sene olduğunu, ancak eğitime yapılan yatırımın nesilden nesle aktarıldığına vurgu yapan Yıldırım, "Bizi geleceğe taşıyacak olan da eğitim. İnsanız, insanlar hatadan ari değil. Hata, yanlış yapılabilir ama işte bunun ağır bedelleri oluyor. Bu bedeli Özgecan ödedi, siz ödediniz, 'başkaları ödemesin' diye bu dayanışmayı yapıyoruz, bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Özgecanlar Derneğinin bir farkındalık oluşturduğunu belirten Yıldırım, toplumun belirli konulardaki duyarlığını artırmanın önemine işaret etti.

- "Ceza mutlaka lazım ama arkasından rehabilitasyon süreci işlemeli"

Her şeyin yasak veya cezalarla çözülemeyeceğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cezalandırılan insan hayata dönmüyor daha büyük suçlara kendini hazırlıyor. Bunun için ceza mutlaka lazım ama arkasından da bu rehabilitasyon sürecinin işlemesi lazım. Herkesin, bu sivil toplum örgütlerinin bir tarafında yer alması ve sorumluluğa ortak olması lazım. Özgecan, kadınlarımıza şiddetin, kadınlarımızla ilgili bir gerçeğin sembolu oldu. Toplum da buna sahip çıktı, Türkiye bu işe sahip çıktı. Hangi görüşten, nereden olursa olsun, toplumda herkesim buna sahip çıktı. Burada da bir ideolojik ayrışma olmadı. Bu güzel bir şey."

Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, ömrünü bundan sonra bütün Özgecanlara adayacağını belirterek, derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç da Yıldırım'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, en büyük hedeflerinin bir kadın köyü yapmak olduğuna işaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Aslan ailesi ve dernek üyeleriyle Özgecan'ın yaşam öyküsünün anlatılacağı "Cennetin Kuşları" isimli filmin yönetmeni Ali Avcı ve film ekibiyle görüştü.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.