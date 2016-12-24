Yıldız Dağı'nda gece kayağı keyfi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, "Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içinde ve iddia ediyorum bunların içinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" dedi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 sporcu ve Sivas Valisi Davut Gül, Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi.

Sporcular ayrıca üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazan pankartla ve açtıkları Türk bayraklarıyla son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetledi.

Vali Gül, kayak gösterisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcuların bir gösteri sunduğunu belirten Gül, "Sporcularımız Türk bayrakları açarak ve üzerinde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankartla meşaleler eşliğinde kayak gösterisi sunarak ve terörü lanetlediler." dedi.

Gül, pistin çok güzel olduğunu ve Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içinde ve iddia ediyorum bunların içinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi." diye konuştu.

Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmetin Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kar etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas'ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."

Etkinliğin sonununda sporcular Gül ile hatıra fotoğrafı çektirdi.