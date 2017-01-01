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Yıldız Dağı'nda Valilik Kupası Kayak Yarışmaları düzenlendi

- Sivas Valisi Gül: - "Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara gidecek ve altın madalyalar alacak. Sivas'ta bunun altyapısının olduğunu görüyoruz"

Yıldız Dağı'nda Valilik Kupası Kayak Yarışmaları düzenlendi


SİVAS (AA) - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Valilik Kupası Kayak Yarışmaları düzenlendi.

Sivas Valiliği tarafından Yıldız Dağı'nda organize edilen programda, kayaklı koşu, snowboard ile alp ve kuzey disiplini kategorilerindeki yarışlara 110 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Sivas Valisi Davut Gül ve diğer il yöneticileri tarafından verildi.

Vali Davut Gül, yarışmaların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Valilik Kupası Kayak Yarışmaları'nın ikincisinin düzenlendiğini söyledi. Dört kategoride yapılan yarışlara 110 sporcunun katıldığını belirten Gül, sporculara teşekkür etti.

Sporcuların büyük kısmının geçen yıl Sivas Valiliği tarafından açılan kurslara katılan sporcular olduğunu aktaran Gül, "İnşallah bu sene de öğrencilerimizin içerisinden 2 bin 58 kişiye yarı yıl tatilinde kayak eğitimi aldırarak gelecek yıllarda onların içerisinden isteyenlerin ve yetenekli olanların bu tür müsabakalara katılmalarını arzuluyoruz." dedi.

Bu tür yarışmaların ve eğitimlerin devam ettiği sürece Sivas'ta bir kayak altyapısı oluşacağını vurgulayan Vali Gül, "Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara gidecek ve altın madalyalar alacak. Sivas'ta bunun altyapısının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Programa Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Zihni Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Merkeze gelen vatandaşlar kayak yaparak ve kızak kayarak günün tadını çıkarttı.


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