Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Esra Korkmaz Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan Onur Baran Çağlar
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Yıldız Entegre, lak panel ürün grubunu İnegöl'de tanıttı

- Şirketin tanıtımını yaptığı yeni lak panel ürünler, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çekiyor

Yıldız Entegre, lak panel ürün grubunu İnegöl'de tanıttı
banner17

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çeken yeni lak panel ürünlerini tanıttı.

Yıldız Entegre, 28-29 Ağustos tarihleri arasında mobilya üretiminin merkezi olarak bilinen İnegöl'de yeni lak panel ürünlerinin lansman toplantısını gerçekleştirdi. İki gün süren etkinliğe, mobilya ve dekorasyona yön veren tasarımcıların yanı sıra mimarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'deki mobilya sektörünün temsilcilerini aynı çatıda buluşturan toplantıda konuşma yapan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, "Yeni ürünlerimizi mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sizlere tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldız Entegre olarak mobilya ve dekorasyon alanındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. İş ortaklarımızın beklentilerini maksimum seviyede karşılayan, çarpıcı ve kaliteli, güvenilir, çevre dostu, yenilikçi ürünler üretmeye devam edeceğiz.'' dedi.

- 2,5 kat daha fazla çizilmeye dayanaklı

Yıldız Entegre, 2018 yılında üretimine başladığı lak panellerle modern, şık ve derinlik algısı uyandıran dekorasyonların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Yıldız Trend lak paneller, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla kullanıcısının dikkatini çekiyor. Kalitesiyle de ön plana çıkan lak panellerin sararmaya, çizilmeye, leke tutmaya karşı dayanıklı olduğu uluslararası standartlara göre yapılan testler sonucunda da kanıtladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Lak Panel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5