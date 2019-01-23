Yıldız Holding, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding grup şirketlerinden pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren, Yıldız Holding'in ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, israfsız şirket modeli anlayışıyla ve "dünya, toplum ve ürün" başlıklarıyla hazırlanan raporda, 8 şirketin üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerde izlediği sürdürülebilirlik yöntemleri ve gelecek yıllardaki hedeflerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağlı kalınarak hazırlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu, Holding’in "Mutlu Et Mutlu Ol" söylemi doğrultusunda geleceğe katkı sağlayacak taahhütlerini bir araya getiriyor.





- "Sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden başarılarımızı artıracağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker, "Sürdürülebilirlik; Gelecek Nesillere Vaadimiz" ilkesiyle çıktıkları yolda dünyanın mevcut koşullarını iyileştirme, çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte güçlenerek toplum için değer üretme, ürünleriyle topluma ilham verme taahhüdünde bulunduklarını belirtti.

Ali Ülker, "Ülker bünyesinde 2015 yılında 'Bu Dünya Bizim' diyerek başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzu, diğer grup şirketlerimizi de dahil ederek başarıyla devam ettiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden başarılarımızı artırmak ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek gelecek nesillere ilham vermek." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş da Yıldız Holding bünyesinde bu yıl ilk kez hazırladıkları Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 2017 yılındaki çalışmalarının sonuçlarına yer verdiklerini belirterek, "Ancak bu raporu, sahip olduğumuz birikimin bir değerlendirmesi ve taahhütlerimizin yer aldığı bir belge olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Türk iş dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi'nde olduğu gibi sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- Raporda öne çıkan başlıklar





Yıldız Holding'in atıştırmalık kategorisindeki işlerini tek çatı altında topladığı pladis, "Sağlıklı Beslenme, Aktif Olma ve Ürünler" ana başlıkları altında "123healthybalance.com" internet sitesi üzerinden tüketicilerle iletişim kuruyor.

Ürünlerin besin değerlerini geliştirip çalışanların ve tüketicilerinin beslenmeye dair farkındalıkları artırılırken, daha sağlıklı bir toplum inşa edilmesi amaçlanıyor.

Bu anlamda sunulan taahhütler arasında ürünlerin yüzde 95’inin bir porsiyonunun 200 kaloriyi aşmaması garantisi, şeker oranı düşük yeni ürünler sunmak ve mevcut ürünlerin lezzetini korurken şeker oranlarını düşürmek, tuz oranını düşürmeye devam etmek, beslenme değerlerine ilişkin bilgileri kolay ulaşılır kılmak yer alıyor.





- Kakao çiftçilerini destekleyen Godiva'nın hedefi sürdürülebilir kaynak tedariki





Godiva, daha kaliteli kakao üretimi ve kooperatiflerin gelişmesi için destek veren ve kâr amacı gütmeyen Dünya Kakao Vakfı (World Cocoa Foundation-WCF) üyesi olarak, 2020 çevresel hedeflerinden su ve karbon azaltımı hedeflerine ulaşarak bu hedeflerin ilerisinde bir performans gösterdi. Ayrıca, kakao tedarikini yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklardan temin etme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ülker Bisküvi'de 2024 hedefleri kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık oranı yüzde 8'e indirildi. Enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen projelerle, toplamda 9,9 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

Ülker Bisküvi, 2016 yılında 11,4 milyon TL seviyesindeki Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını yüzde 13’ün üzerinde artırdı. Giresun'daki fındık çeşitliliğinin korunması ve daha sürdürülebilir yöntemlerle fındık üretimi için araştırmalar ve pilot uygulamalar hayata geçirildi.

Yaklaşık 10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle sürdürülen çalışmalar sonucunda "Ali Ağa" adı verilen yüksek verimli, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirildi ve bakanlık tarafından tescillendi.





- Bizim Toptan’ın Seç Marketler modeli hızla gelişiyor





İş Ortaklığı Tedarik Modeli ile sistemdeki iş ortaklarına, tüm yasal hak sahipliği Bizim Toptan'a ait olan "Seç Market" isminin kullanım hakkı sunuldu.

2017 yılında Seç Marketlerin satış gelirleri Bizim Toptan’ın toplam satış gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturdu. Ambalaj atıklarını kontrol altında tutmak ve mağazalarda müşterilerin plastik poşet kullanımını azaltmak üzere Poşetmatik uygulaması başlatıldı. 2017'de pilot uygulamayla başlayan projeyle poşet kullanımı, yaklaşık yüzde 30 azaldı.

Müşterilere istedikleri ürünü seçerek aynı gün için en yakın Şok Marketler’den hazırlanan paketleri alabilme avantajı sağlayan Cepte Şok uygulaması, 2017 yılında International Data Corporation (IDC) Perakende Teknoloji Ödülleri kapsamında "En İyi Dijital Kanallar Projesi" ödülüne layık görüldü.

2015’te 37 gün olan stok gün sayısı 2017 itibarıyla 31 güne düştü, mağazadaki stok bulunurluk oranı 2015’te yüzde 97,3 iken, 2017’de yüzde 98,6’ya yükseldi.

Mağazalarda enerjiyi verimli kullanmak için geliştirilen projede, havanın reyon içerisinde tutulmasıyla merkez soğutma sisteminin yükü azaltıldı ve soğutmalı reyonlardaki floresanlar yerine LED floresanlar takıldı.





- Yüzde 11 enerji verimliliğiyle 2,3 milyon TL’lik tasarruf





"Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu" ile yüzde 11 enerji verimliliği sağlanırken, 2,3 milyon TL’lik mali tasarruf kaydedildi. İSO Enerji Verimliliği ödüllerinde bu projeyle Besler Gıda, 2017’de birincilik ödülüne layık görüldü.

"Geleceğe Yatırım: Su" projesi kapsamında suyu en verimli şekilde kullanmak için hat revizyonları yapıldı. Yağmur suyu kullanımı, soğutma kuleleri ve proses buharı suyunun geri kazanımı projeleri sonunda su tüketimi ve birim üretim başına tüketilen su miktarı yarı yarıya azaltıldı.

Besler’in Ar-Ge ve inovasyon harcamaları 2017 yılında, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2,5 katına çıktı.





- Kerevitaş'a "Kadın Dostu İşyeri" ödülü





Kerevitaş, sözleşmeli tarım modeliyle 2017 yılında çalıştığı sözleşmeli çiftçi sayısını yüzde 16 artırdı. Zirai ham madde alımının yüzde 89’unu sözleşmeli çiftçilerden temin eden şirket, sözleşmeli ve serbest çiftçilerden alınan ham madde miktarını da 2015 yılına oranla yüzde 42 artırarak 123 bin tona çıkardı.

TÜBİTAK iş birliğinde, dondurulmuş ürünlerin besin değerleri ile ilgili karşılaştırmalı bir araştırma gerçekleştirildi. Manav ürünleriyle karşılaştırılan dondurulmuş ürünlerin, daha yüksek C vitamini ve beta karoten değerlerine sahip olduğu belirlendi. Su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 2017 yılında 5,4 milyon ton daha az su harcanırken, yaklaşık 680 bin TL’lik tasarruf sağlandı. Ayrıca 2017’de 1,7 milyon kilovatsaat daha az enerji kullanıldı.

Kerevitaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve özellikle işverenlerde duyarlılığın artırılması amacı taşıyan "Kadına İş’te Fırsat Eşitliği Projesi"ne de katıldı.

Hak-İş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İşyerlerini Belgelendirme Projesi" kapsamında "Kadın Dostu İşyeri Ödülü" kazanıldı. Kerevitaş, 2017 yılında 1 milyon TL’nin üzerinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımı gerçekleştirdi.