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"Yıldız Savaşları"nın yıldızı Fisher uçakta kalp krizi geçirdi

- Los Angeles'ta bir hastanede tedavi altına alınan Fisher'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

NEW YORK (AA) - Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız Savaşları'ndaki "Prenses Leyla" rolüyle tanınan Fisher'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Fisher'le aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, Twitter hesabında, ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazdı.

Bir başka yolcu komedyen Brad Gage da mesajında, Fisher'in önünde oturduğunu ve Los Angeles'ta acil durum görevlileri tarafından uçaktan alındığını kaydetti.

Filmde "Chewbacca" rolünü canlandıran Peter Mayhew ise Twitter'da, "Şu an tüm dualarım arkadaşım ve herkesin favori prensesiyle." iletisini paylaştı.

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Carrie FisherStar WarsYıldız Savaşları
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