Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, lise ve üniversiteye geçiş sisteminin değiştirilmesine ilişkin, "Hiçbir şey kaldırılmıyor, hiçbir şey ters düz edilmiyor. TEOG vardı, getirilen sistem ondaki kazanılan tecrübeleri kullanarak öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin beklentisine daha iyi cevap verecek bir hale dönüştürülmesidir. Yoksa 'Hadi bunu attık çöpe, yeni bir sistem geldi. Biraz da bununla uğraşın.' Bu tür takdimler külliyen yanlıştır. Yapılan yok etme, değiştirme değil, geliştirmeye yönelik tasarruflardır, uygulamalardır." dedi.

Yıldırım, Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademik yıl açılışı ve fahri doktora tevcih törenindeki konuşmasında, toplantıya Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ramazan Tekin'in eşi Türkmen Tekin, şehit Ahmet Aksu'nun ağabeyi Muhammet Aksu, üniversitenin değerli hocası Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank'ın ve gazi olan Melike Ekinci'nin de geldiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömürler dileyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"O alçaklar o gece bu milleti dize getiremediler. Demokrasiyi kesintiye uğratamadılar. Çünkü bu ülkenin başında millet sevdalısı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Onun kararlı duruşu, hükümetimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti, ferasetiyle meydanlara indik, alçaklara dersini verdik. O gün halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. O gece ay yıldızlı bayrağımız inmemiş, ezanlarımız dinmemiştir. Bu millet bir kez daha bütün dünyaya özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu, bağımsızlığın Türk milletinin karakteri olduğunu 7 düvele ilan etmiştir. Böyle bir milletin evladı, bir ferdi olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz."

Yıldırım, İlhan Varank'ın adının bu üniversitede yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek, İlhan Varank ile ülke ve bağımsızlık için hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin pırıl pırıl beyinlerini sözde eğitim vermek iddiasıyla adeta uyuşturan, kendi vatanına ve milletine karşı kullanmaktan çekinmeyen karanlık bir zihniyetle mücadelenin çaresinin de doğru eğitim olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu konuda herkesin sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, üniversite ve öğrenci sayılarının arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne güzel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yabancı öğrenci sayısı da 2 bine çıkmış. Ama yetmez hocam. Yani 38 bin civarında öğrenciniz var. En az yüzde 10'u kadar yabancı öğrenciniz olması lazım. Bunun çok önemli görüyorum. Çünkü buraya gelen misafir öğrenciler sadece burada eğitim almıyor. Dönüp gittiklerinde ülkemizin gönüllü elçileri oluyor. O güzel hatıralarıyla ülkelerinde önemli sorumluluklar alıyorlar, ileri görevlere geliyorlar ve orada da hep ülkemiz gündeme geldiğinde olumlu düşüncelerini paylaşıyorlar, bundan ülkeler arasındaki dostluk, kardeşlik de ciddi anlamda gelişmiş oluyor. Bu bakımdan bir yandan üniversitede eğitim kalitesini artırırken diğer yandan da küresel anlamda araştırma geliştirme ve diğer üniversitelerle iş birliğini de ihmal etmeyeceğiz."

- "FETÖ'cüleri temizlemek için gayreti gösterdi"

Başbakan Binali Yıldırım, Erasmus kapsamında 500'ün üzerinde üniversite ile bunun dışındaki 150 üniversiteyle ikili eğitime, değişime imza atılmasını önemli bir gelişme olarak gördüğünü ifade ederek, "Bahri Hoca'yı teknik üniversiteden de tanırız. Orada da doktora yapmıştı. Biz de denizciyiz, onun da denizcilikle ilgisi var. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde başarılı çalışmalara imza atıyor. FETÖ ile mücadelede de çok fedakarca bir çalışma yaptı. Bütün FETÖ'cüleri bünyeden temizlemek için gerekli gayreti gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Üniversitelerin daha fazla tematik üniversiteye dönmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bazı üniversitelerin kendilerine alan seçtiğini söyledi.

Yıldırım, dünya üniversitelerine bakıldığında 20-30 yıl önce Çin'de demiryolları üniversitesi olduğunu, ulaştırma üniversitesi değil de demir, kara ve deniz yollarına varıncaya kadar ihtisaslaşma, tematik üniversite kavramına girdiklerini anlattı.

Türkiye'de maalesef tematik üniversite kurmada yıllardır direnç olduğunu, yavaş yavaş bunun kırıldığını, müzik, sanat ve bilim ile sosyal bilimler üniversitesinin açıldığını dile getiren Yıldırım, yakın zamanda bazı üniversitelerin iletişim, bazılarının ulaşım alanında tematik, uzmanlaşmış üniversiteler haline geleceğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, böylece ülkenin gelecekte ihtiyacı olan beyin gücünün yetişmesine katkı sağlanacağını vurguladı.

Prensiplerinin "az konuşmak ve çok iş yapmak" olduğunu, "laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymak" zamanı olduğunu anlatan Yıldırım, ülke için alın ve akıl teri dökenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin yarınının bugünden daha güzel, geleceğinin daha aydınlık olacağını vurgulayan Yıldırım, "Türkiye artık öz güvenini kazanmış, kendi kendine yeterli olabilecek kabiliyete sahiptir. Kimsenin karşısında el pençe divan durmak gibi bir mecburiyeti yoktur. Bazıları bundan rahatsız olsa da ülkemizin, bölgemizin istikrarı, selameti için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı yürüyüşümüzü 2023 hedeflerimize doğru gidişimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, yeni akademik yılın eğitim camiasına, bilim alemine ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

- Üniversite sınav sistemindeki değişiklik

Başbakan Binali Yıldırım, üniversite sınavlarında ve liseye geçiş sınavlarında yeni bir değişikliğe gidildiğini anımsatarak, bunu "Bakan geldi, değişti, yapboz tahtası oldu. Bir sistem değiştirildi, yeni sistem geldi." şeklinde takdim etmenin haksızlık olduğunu söyledi.

Yapılan şeyin mevcudun daha da geliştirilmesi olduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir şey kaldırılmıyor, hiçbir şey ters düz edilmiyor. TEOG vardı, getirilen sistem ondaki kazanılan tecrübeleri kullanarak öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin beklentisine daha iyi cevap verecek bir hale dönüştürülmesidir. Yoksa 'Hadi bunu attık çöpe, yeni bir sistem geldi. Biraz da bununla uğraşın.' Bu tür takdimler külliyen yanlıştır. Yapılan yok etme, değiştirme değil, geliştirmeye yönelik tasarruflardır, uygulamalardır. Bunun sonuçlarını da inşallah içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında görmüş olacağız. Amacımız, bütün öğrencilerimizin arzu ettiği, istediği şekilde eğitimlerini sürdürmeleri, istedikleri yerlere gitmeleri."

Yıldırım, mezun olan öğrenci kadar okul bulunduğunu ifade ederek, eskiden bunun olmadığını, üniversite mezunlarının sayısının okulların kontenjanlarının 3-5 katı olduğunu anlattı.

Şu anda üniversitelerin mezun olan sayısı kadar da öğrenci aldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Niye sınav yapılıyor o halde? Farklı yerlere gitmek isteyenler var, seçici olanlar var. Onlara da bir imkan tanıyacağız. Ortaokuldan liseye geçenlerin sayısı 1 milyon 300 binse o kadar öğrenciyi alacak da lisemiz var. Ama bunlardan bir kısmı özellikli, proje lisesi, farklı bir şeyi var. Onlar için istiyorlarsa sınava girecekler, orada yarışacaklar. Yarışanlar arasında hak kazananlar oraya gidecek. Kazanamayanlar kayıp mı edecekler, yok onlar da mutlaka bir yere yerleştirilecekler. Tercihen de ikametlerine en yakın bir okula yerleşmiş olacaklar. Ayrıca 2019'a kadar da inşallah orta öğretimde, ilkokul, orta okul, lisede tekli öğretime geçeceğiz. Bu hedefi koyduk. Bu hedef doğrultusunda belki 3 bin derslik açığımız var. Özellikle birkaç büyükşehirde derslik açığımız var. Onu da vatandaş devlet iş birliğiyle devletimizin imkanlarıyla önümüzdeki 2 senede tamamlayıp artık sabahçı, öğlenci derdini de ortadan kaldırmış olacağız. Bütün gün boyunca öğrencilerimiz derslerini alacaklar ve daha iyi geleceğe kendilerini hazırlamış olacaklar."

Başbakan Yıldırım konuşmasının sonunda kız kardeşinin kızının YTÜ mezunu mimar olduğunu belirterek, kendisini izlemeye geldiğini söyledi.

(Bitti)