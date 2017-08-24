"Yıldızlar" Türk Yıldızları için söyledi

KONYA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 1992'de kurulan akrobasi timi Türk Yıldızlarının 25. kuruluş yılı dolayısıyla, ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılardan oluşan "Yıldızlara Yolculuk" adlı albüm hazırlandı.

Kurulduğu günden beri yurt içi ve dışında ay yıldızlı bayrağı gökyüzünde dalgalandıran akrobasi timi, 25. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 15 parçadan oluşan "Yıldızlara Yolculuk" albümünde Zakkum, Mango, Seksendört, Direc-t ve Kurban gibi gruplar ile Hayko Cepkin ve Aslı Gökyokuş gibi ünlü isimler Türk Yıldızları için şarkılar seslendirdi.

Müzik marketlerde ilerleyen günlerde satışa sunulması beklenen albüm, Türk Yıldızlarının youtube kanalında paylaşıldı.

- "Göklerde sizler için uçtuk, sizleri temsil ettik"

Tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlanacak albümü internet ortamında paylaşan Türk Yıldızlarının, dinleyicilere yönelik şu notu yer aldı:

"Türk Yıldızları olarak 25 yıldır istikbali, sadece engin semaların sonsuz maviliğinde değil, Atamızın o masmavi gözlerinde ve onun temsil ettiği yüce Türk milletimizin gönlünde aradık. Göklerde sizler için uçtuk, sizleri temsil ettik. Yaptıklarımız, ulusumuzun neler yapabileceğinin bir resmi, dünyanın dört bir yanında Türk olmanın ne demek olduğunun görsel anlatımıydı. 25 yıl boyunca devam eden bu gelenekte bizleri motive eden ise her gösteri sonrasında izleyicilerimizin bakışlarında yakaladığımız mutluluktu. Şimdi aynı mutluluğu kendi bakışlarımızda buluyoruz. Nitekim bizler için özel ve anlamlı olan bu yılda bir albüm yapılması karşısında hissettiklerimiz gurur ve sevinçten başkası olamaz.

Sanatçılarımız başta olmak üzere özellikle gençlere ilham vereceğine inandığımız 'Yıldızlara Yolculuk' adlı albümün her bir notasının müziğe dönüşmesini sağlayan herkese sonsuz şükranlarımızı sunarız."

Albümde "Türk Yıldızları, 25. Yıl, Keşfi Alem, Benimle Uçmak İster Misin, İstikbal Göklerdedir, Uçuyorum, Yürek İster, Hadi Uçalım, Gökyüzü Olsam, Kartal Gibi, Özgürlük, Hadi Durma, Uçalım Mı, Göç ve Fly To Stay Alive" isimli parçalara yer verildi.