"Yılın Basın Fotoğrafları" sanatseverlerle buluşuyor

ANKARA (AA) - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yılın Basın Fotoğrafları 2017 yarışmasında ödül alan kareler, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan ve 3 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmada ödül alan fotoğraflar, Panora AVM'de 3-9 Nisan arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide, 8 kategoride ödül alan 29 fotoğraf ve 7 seriye ait 107 kare yer alacak.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin en önemli medya organizasyonları arasında yer alan yarışmada, 15 farklı basın kuruluşundan foto muhabirleri ödüle layık görüldü.

Yarışma, basın fotoğraflarının ödüllendirildiği tek yarışma olma özelliğini de taşırken, fotoğraflarda 2016'ya damga vuran olaylar aktarılıyor.

Depo Photos adına görev yapan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan'ın 15 Temmuz gecesi çektiği kare ile "Yılın Basın Fotoğrafı 2017" ödülünü aldığı yarışmada, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü ise Sabah Gazetesi'nden Oğuz Yörük'ün olmuştu. Yörük, Galatasaray maçında Trabzonsporlu Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği kare ile ödüle layık görüldü.

Yarışmanın ödül töreni ise Mayıs ayında Ankara'da yapılacak.

- Usta fotoğrafçılar değerlendirdi

Panora AVM'de sergilenecek Yılın Basın Fotoğrafları 2017 yarışmasının ödül alan kareleri, Türk ve dünya basınına yön veren usta isimler tarafından seçildi.

Antalya ve İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda toplanan jüri şu isimlerden oluşuyor:

"Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos, Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Fotoğraf Editörü Jenifer Diane Tse, Paris Match Fotoğraf Editörü Jerome Huffer, New York'lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar."