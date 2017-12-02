İSTANBUL (AA) - Belhaber.com tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen "Belediye Oskarları" Yılın Belediye ve Yerel Yönetim Projeleri Ödülleri sahiplerini buldu.

2000 yılından bu yana Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Dünya Belediyeler Birliği gibi kurumlarla iş birliği halinde yerel yönetimlerle ilgili haberler yapan Belhaber, başarılı projeleri bulunan belediyelere ödül verdi. Medya dalında ise Anadolu Ajansı (AA) ödüle değer bulundu.

Ödül töreninde konuşan Belhaber Genel Koordinatörü Mevlana Demirel, Türkiye'nin ilk yerel yönetimler haber sitesi olduklarını vurgulayarak "Belediye Oskarları"nda yerel yönetimlerin projelerini jüri ve kamuoyu araştırmaları sonucu değerlendirerek ödül verdiklerini söyledi.

Törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, belediyelerin yaptıkları güzel çalışmaları vatandaşların hizmetine sunduğunu belirterek bu çalışmaların takdir edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlerle ilgili yaptığı haberler dolayısıyla en Yılın Haber Ajansı seçilen Anadolu Ajansı adına ödülü İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'tan aldı.

Haber7.com'un Yılın Haber Sitesi' seçildiği törende ödüle değer görülen proje ve kurumlar ise şöyle:

"Kağıthane Müzesi Projesi ile Kağıthane Belediyesi, Ekolojik Koridor Projesi ile Arnavutköy Belediyesi, Cam Festivali Projesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yılın En Başarılı Belediye STK'sı BELSİM, Yeni İşim Sosyal Gelişim Projesi ile Sosyal Akıl Derneği, Dünya Gastronomi Kenti Projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Havadis; Yüzyıl Önce Projesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Muhtarlık Bilgi Sistemi Projesi ile İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, Yerel Yönetime ve Demokrasiye Katkı Kahramankazan Belediyesi, Yaşam Parkı Projesi ile Karaköprü Belediyesi, Beyaz Masa Mobil Projesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası Projesi ile Sivas Belediyesi, SUKAY Projesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yılın En Başarılı Birliği Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimlerle En İyi İşbirliği Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Yılın En Başarılı STK'sı Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Her Okula Bir Orkestra Projesi ile Fatih Belediyesi, 20'de 20 Kitap Okuyoruz Projesi ile Bağcılar Belediyesi"