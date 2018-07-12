Yılın en yüksek bütçeli Hint düğünü İstanbul'da

Hindistan’ın çimento kralı, Hindistan’ın en zengin 40 ailesinin de davetliler arasında bulunduğu ihtişamlı bir düğün ile oğlunu evlendirmek için İstanbul’u tercih etti. 9-11 Temmuz tarihleri arasında Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşen muhteşem düğüne 300’ü aşkın davetli katıldı.



Uzun süredir çeşitli sebeplerden büyük Hint düğünü ağırlayamayan İstanbul’da, Inventum Global tarafından organize edilen düğünle Hindistan’ın gözü yeniden Türkiye ve İstanbul’a çevrildi.



Düğün için hazırlıklara aylar öncesinden başlandı. Inventum Global yetkililerinin verdiği bilgiye göre, tamamen gizlilik içerisinde hazırlıkları sürdürülen düğün için son derece profesyonel Türk ve Hintli ortak çekim ekibi, teknik ekipleri, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri oluşturuldu. Sanatçılar ise Hindistan’dan getirildi. Binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlar göz kamaştırdı. Her günü ayrı etkinliklerle planlanan düğünde Bollywood’un en ünlü gruplarından Atıf Aslam ve Meet Bros gibi ünlüler sahne aldı. Farklı şovlar, ses ışık gösterileri, seremoniler ve törenler bütün ihtişamı ile konuklara unutulmaz bir deneyim yaşandı.



Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: ‘‘Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz IMWF meyvelerini vermeye başladı. Bu düğün; kişi- bütçe oranı olarak ülkemizde şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli düğün olma özelliğine sahip. Aile bu düğün için Floransa, Londra, Bahama, Cannes, Mauritius gibi ülke ve şehirleri düşünüyordu. Biz ise bu düğünü İstanbul’da gerçekleştirmeyi çok istiyorduk ve yoğun emekler sonunda bunu başardık. İstanbul’u seviyor ve inanıyoruz. Tarihi, kültürel dokusu, eşsiz boğazı, konaklama ve servis kalitesi ile İstanbul’u destinasyon düğünlerinde ilk sıralara, hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

