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Yılın ilk bebeğine çeyrek altın

- Vali Ahmet Deniz, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğan yılın ilk bebeğine çeyrek altın hediye etti

Yılın ilk bebeğine çeyrek altın

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın hediye etti.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2017 yılının en son doğan bebeği Bahar-Gökhan Güvenmiş çiftinin, 30 dakika sonra yeni yılın ilk bebeği ise İbrahim-Müyaser Atsan çiftinin doğan bebeği oldu.

Hastaneye gelen Vali Deniz, aileleri tebrik ederek, bebeklere çeyrek altın hediye etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Deniz, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Barış ve kardeşlik içerisinde, sorunsuz, sıkıntısız bir yıl olsun istiyoruz. İlk ve son bebeklerimizi ziyaret ettik. Biri kız diğer erkek iki çocuk dünyaya geldi. Rabbim onlara uzun ömürler versin. Huzur olunca her şey daha güzel oluyor. 2018 yılı 2017 yılından inşallah daha huzurlu olacak. Huzur olunca da herkes mutlu olacak. Tüm çabamız halkımızın huzur ve güvenliği için." diye konuştu.

Vali Deniz daha sonra hastane personelinin de yeni yılını kutladı.

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2018BatmanYeni Yıl
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