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Yılın ilk gününde denize girdiler

- Antalya'nın Kemer ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı turistler denize girdi

Yılın ilk gününde denize girdiler

ANTALYA (AA) - Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakimken, Antalya'nın Kemer ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı turistler, yılın ilk gününde denize girdi.

Hava sıcaklığının 14, nemin yüzde 34 olarak ölçüldüğü Kemer'de güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazıları balık tuttu, bazıları çocukları ve köpekleriyle sahilde yürüyüş yaptı.

İlçede tatilini geçiren bazı turistler ise yılın ilk gününde denize girip şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.

Ali Ayçim, AA muhabirine, 2017'nin ilk gününde güneşi görünce sahile balık tutmaya geldiğini söyledi.

Boş zamanını değerlendirmek için balık tuttuğunu ifade eden Ayçim, güneşin tadını çıkardığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
DenizGüneşli HavaKemerSahil
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