Yılkı atları için Emirdağ yaylalarına barınak yapılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Avrupa'ya giden gurbetçiler ve Eskişehir Sultan Okçuluk Ata Sporları Derneğinin iş birliği ile bölgedeki yaylalarda hayatta kalma mücadelesi veren yılkı atları için barınak yapılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Dernek Başkanı Cüneyt Buzlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların yüzyıllardır Türk kültüründe özel bir yeri olduğunu söyledi.

Kılıç, ok ve yay kullanmanın yanında at binmenin de Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret eden Buzlu, bu kültürün yeniden hatırlatılması için çalıştıklarını bildirdi.

Buzlu, şöyle konuştu:

"Bizim buradaki amacımız Emirdağ yaylalarında Osmanlı'dan yadigar kalan, ata yadigarı olan yılkı atlarına sahip çıkmak. Buradaki yılkı atlarına barınak yaparak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Emirdağ yaylalarında Germiyanoğlu döneminde tarım ve hayvancılıkta kullanılan yılkı atlarının daha sonra doğaya salındığını biliyoruz. O dönemden beri hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Şu anda sayıları 400 civarında. Sürüler halinde geziyorlar. Yapılan araştırmalar, bölgedeki atların safkan bir ırka ait olduğunu gösteriyor."

Barınağın, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gölcük Yaylası'na yapılacağını vurgulayan Buzlu, "Eylül ayından itibaren fizibilite çalışması yapılacak. Bu çalışmanın sonuçlarına göre de barınak yapımına başlanacak. Emirdağ İlçe Tarım Müdürlüğü de 50 bin lira para verecek. Belçika'daki gurbetçilerimizin katkıları ve buradaki yetkililerin yardımıyla yaylada iki barınak oluşturacağız. Barınaklar sayesinde hem bu atlar korunacak hem de yayla turizmi canlanacak." diye konuştu.

- "Bu atlara sahip çıkmamız lazım"

Dernek Başkan Yardımcısı Mesut Özcan da tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla derneği kurduklarını ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlediklerini dile getiren Özcan, şu bilgileri aktardı:

"Emirdağ'da da bir gösterimiz olacak. Yılkı atları Osmanlı'dan hatta daha öncesinden günümüze kadar gelmiş, dağlarda yaşayan hayvanlar. Bu atlara sahip çıkmamız lazım. Yazın ot bulabiliyorlar ama kışın barınakları olmadığı için yemleri de olmayınca dağlarda ölüyorlar. Barınak yapılması için çalışmalarımız var. Yine yılkı atlarına dikkati çekmek amacıyla bir gösterimiz olacak."

- "Atların varlığını birçok vatandaşımız bilmiyor"



Yılkı atlarıyla ilgili çalışmalara destek veren AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı Serkan Koyuncu ise bu hayvanların kışın hayatta kalmakta zorlandığını belirtti.

Atların yaşamını kolaylaştırmak için doğaya yem bıraktıklarını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"Yaylalardaki 400 kadar at için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse Orman ve Su İşleri Bakanlığımız önderliğinde kışları atların aç kalmamaları için yem bırakılıyor. Emirdağ yaylalarındaki Osmanlı’dan kalma bu yılkı atlarının varlığını birçok vatandaşımız bilmiyor. Sultan Okçuluk Ata Sporları Derneğinin katkıları ile bir farkındalık oluşacaktır. Yine gurbetçi vatandaşlarımız da bu atlarının korunması noktasında bizlere yardımcı olacaklardır. Hepsine çok teşekkür ediyorum."