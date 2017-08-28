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Yıllar sonra bayramı ülkelerinde geçirecekler

- Kurban Bayramı'nı vatanlarında yakınlarıyla geçirmek için ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 13 günde 44 bine ulaştı - Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Yıllar sonra bayramı ülkelerinde geçirecekler

KİLİS (AA) - Suriyeli sığınmacıların, Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 13 günde 44 bine ulaştı.

Valilikçe oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra sınır kapısındaki gümrük sahasına gelen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren burada uzun kuyruklar oluşturuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce sınırda kurulan sağlık merkezinde UMKE tarafından 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor.

Suriyeli Abdullah Muhammed, AA muhabirine yapığı açıklamada, 3 yıl önce çatışmaların artması sonucu yakınlarını Azez'de bırakarak Türkiye'ye gelip İstanbul'a yerleştiğini belirtti.

Türk devletinin verdiği izinle geçen bayram gittiği Suriye'de evlendiğini ve eşini bırakarak tekrar Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını anlatan Muhammed, eşini ve ailesini görebileceği için mutlu olduğunu söyledi.

İsa Derviş de 3 yıl önce yaşadıkları Çobanbey ilçesinin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçmesi sonucu Türkiye'ye sığındığını, o zamandan bu yana yakınlarının pek çoğunu göremediğini ifade ederek, "Çok şükür Türk askeri var ve bölgemizi terörist gruplardan temizledi. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Hasan Muhammed de Türkiye'nin ve halkının olayların başladığından beri kendilerini yalnız bırakmadığını, bu nedenle Türk halkına ne kadar teşekkür etseler az olduğunu dile getirdi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.

- Sınır kapısında tır yoğunluğu

Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırların sınır kapısından geçiş yapması da yoğunluğun artmasına neden olurken, kapıdaki araç kuyruğu 3 kilometreyi aştı.

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Göç İdaresi İl MüdürlüğüÖncüpınar Sınır KapısıSuriyeli SığınmacılarÜlkelerine Geçiş Yapan Suriyeliler
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