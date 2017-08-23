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Yılmaz tıp fakültesini kazanan öğrenciyi kabul etti

- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, LYS sonuçlarına göre Türkiye genelinde dereceye girerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan meslek lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz ile görüştü

Yılmaz tıp fakültesini kazanan öğrenciyi kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre Türkiye genelinde dereceye girerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz'ı kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yılmaz başarısından ötürü Nuriye Kalkmaz'ı makamında kabul ederek kendisine başarılarının devamını diledi.

Açıklamada, meslek liselerinin önündeki katsayı engelinin kaldırılması ve köklü reformların gerçekleştirilmesiyle meslek liselerine duyulan ilginin arttığı ve bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin büyük başarılara imza atmaya başladığı vurgulandı.

LYS sonuçlarına göre ülke genelinde dereceye girerek 1001'inci sırada yer alan Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz'ın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirtildi.

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MEBMilli Eğitim Bakanı İsmet YılmazNuriye Kalkmaz
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