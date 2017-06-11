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Yırtıcıların arasında tehlikeli mesai

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en eski çalışanlarından Vahit Yokuş, herkesin cesaret edemediği yırtıcı hayvanların bakıcılığını yapıyor.

Yırtıcıların arasında tehlikeli mesai

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en eski çalışanlarından Vahit Yokuş, herkesin cesaret edemediği yırtıcı hayvanların bakıcılığını yapıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda türü bünyesinde barındırdığı için "canlı gen bankası" olarak adlandırılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin bakıcı kadrosunda yer alan 42 yaşındaki Vahit Yokuş, dünyanın en tehlikeli meslekleri arasında gösterilen yırtıcı hayvanların bakıcılığını üstleniyor.

Hayvanat bahçesinde 10 yıl önce işe başlayan Yokuş, 3 üyeli Afrika aslan ailesi ve ikişer Sibirya kaplanı, puma, jaguar, leopar, saz kedisi ve bir Anadolu vaşağının günlük bakımını yapıyor.

Herkesin cesaret edemediği ve büyük sorumluluk gerektiren işini yıllardır özveriyle gerçekleştiren Yokuş, yırtıcı hayvanların barınaklarına her gün temizlik ve et bırakmak için giriyor ve uzun yıllardır bakıcılığını yürüttüğü bazı hayvanlara da yanına kadar yaklaşarak masaj yapıyor.

"Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım"

Riskli bir işi olduğunu fakat şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadığını ifade eden Yokuş, "Çalıştığım bölüm diğerlerine göre çok daha fazla dikkat gerektiriyor. Unutkan olmayacaksınız, dalgın olmayacaksınız. Barınağa girdiğiniz zaman bütün sorunlarınızı dışarıda bırakıp yaptığınız işi düşüneceksiniz." dedi.

Yokuş, "Beni gören bütün hayvanlar ayaklanıyor. Genelde aslanlar biraz uykuyu seven hayvanlardır. Beni gördükleri zaman kalkıyorlar. Direkt bana doğru geliyorlar." şeklinde konuştu.


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