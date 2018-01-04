YKS yabancı dil oturumuna iki dil daha eklendi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) internet sitesinde yer alan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" bölümü güncellenerek yeni bilgiler paylaşıldı.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin ağırlıklarının ne olacağı sorusu üzerine, TYT'de her bir testin, daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olacağı hatırlatılarak, "Dolayısıyla TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 17, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 33, fen bilimleri testinin ağırlığı ise yüzde 17'dir." açıklaması yapıldı.

Arapça ve Rusça eklendi

"Yabancı dil oturumunda hangi testlerin yer alacağına" ilişkin bir soru, "Bu sene bir ilk olarak İngilizce, Almanca, Fransızca testlerine ek olarak yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça testleri de yer alacaktır." şeklinde yanıtlandı.



2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre, ortaöğretim sisteminde yabancı dil eğitimi verilen ilk beş dilin İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olduğuna işaret edilerek, "Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu olarak bu beş dil, dil sınavı kapsamına alınmış bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.



Konuya ilişkin YÖK yetkilileri, son dönemde Rusya ile olumlu gelişen ilişkilerin ve YÖK'ün üniversitelerde Rus dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmasına yaptığı katkıların Rusça dilinin sınava eklenmesinde rol oynadığını belirtti.

Başarı sırası şartı devam edecek

Öte yandan, YÖK tarafından ilk kez 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlayan ve 2016 ÖSYS'de de devam eden bazı programlar için başarı sırası şartının bu yıl da devam edeceği açıklandı.



Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmediği, tıp programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 40 bin, hukuk programlarında eşit ağırlık puan türünde başarı sırasının 150 bin, mühendislik programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 240 bin, mimarlık programlarında sayısal puan türünde başarı sırasının 200 bin, öğretmenlik programlarında başarı sırasının 240 bin olduğu anımsatıldı.



Bunun yanında, vakıf yükseköğretim kurumlarının, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebileceği ifade edildi.

Muhabir: Selma Kasap