ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, üniversitelerin burs koordinatörlerine yönelik, "Bursiyerlerin mutlaka koordineli bir biçimde üniversitenizin ihtiyaç duyduğu akademik personel profiline uygun bir biçimde yetişmelerine katkı sağlayın." dedi.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce Başkent Öğretmenevi'nde, "YLSY Burs Koordinatörleri Toplantısı" düzenlendi.

Müsteşar Tekin, burada yaptığı konuşmada, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Tekin, kendisinin ve YÖK'ün dahil birçok kişinin zihninde ilgili kanuna dair birçok kirli alanın söz konusu olduğunu belirterek, "Bir anlamda başarısız ve farklı amaçlar için kullanılan bir proje olarak algılandı. Yeterince etkin kullanılamadı maalesef. Bunun bir sürü sebebi var. En önemli sebeplerinden bir tanesi Bakanlık ile YÖK arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklanan bir problem." diye konuştu.

MEB ile YÖK arasında iyi ilişkiler geliştirilinceye kadar projenin farklı şekillerde yürüdüğünü belirten Tekin, üniversitelerin bu projeden beklentilerini yeterince tanımlayamadığını söyledi.

MEB'in kendi kriterleri çerçevesinde ilgili kanun kapsamındaki bursiyerlerle alakalı düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tekin, ilk olarak yasa değişikliği gerektirmeyen kısımlarla ilgilendiklerini aktardı.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006'dan itibaren 5 yılda 5 bin öğrenci göndereceği deklarasyonun bulunduğunu hatırlatarak, "2015'e geldiğimizde en azından epeyce bir öğrencinin olması gerekiyor fakat maalesef bu süreç sağlıklı işlememiş. Aşağı yukarı burs kontenjanlarımızın yüzde 50'si kullanılmış. Yüzde 50'si bile değil. Yani yüzde 50 ama niteliğine baktığımızda belki o da değil." diye konuştu

İstenilen bursiyer niteliğinin yakalanamamasının sebebinin, akademik hayali olmayan öğrencilerin hak kazandığı halde eğitime devam etmemesinden kaynaklandığını ifade eden Tekin, bu sıkıntıyı aşmak için mülakat komisyonlarını oluşturduklarını anımsattı.

- "'Kadro kısıt olmaksızın' ifadesini koyduk"

Yurt dışına giden bursiyerlerin Türkiye'ye döndüğünde üniversitelerinde kadro sıkıntısı yaşamaması için de düzenleme yaptıklarına dikkati çeken Tekin, "Bursiyer ve üniversiteleri mağdur etmemek için yasaya 'kadro kısıtı olmaksızın' ifadesini koyduk. Böylece hem bursiyer arkadaşımıza bir iş güvencesi temin etmiş olduk hem de rektörlerimize ellerindeki kısıtlı kadroları planlarken daha sağlık bir adım atma imkanları sunmuş olduk. Ben bunu çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Bursiyerlerin yurt dışında geçirdiği süreleri memuriyetten sayılması için düzenleme yaptıklarını belirten Tekin, "Bu problem de belki akademisyen arkadaşların çok dikkatini çekmeyen bir problem ama memuriyete dönüşte ciddi bir sıkıntıydı. Yaptığımız önemli bir adımdı." dedi.

Tekin, üniversitelerdeki danışmanların burs sürecinden yeterince haberdar olmadıklarını ve bursiyerlerle ilgilenmedikleri için projenin sağlıklı yürümediği değerlendirmesinde bulundu.

Burs koordinatörlerine ve bursiyerlere tavsiyede bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Bursiyerleri mutlaka koordineli bir biçimde üniversitenizin ihtiyaç duyduğu akademik personel profiline uygun bir biçimde yetişmelerine katkı sağlayın. Önümüzdeki yıl bursiyerle ilgili alan tanımı yaparken YÖK sizden bu anlamda talepte bulunduğunda lütfen çok ince eleyip sık dokuyarak bu taleplerde bulunun. Üniversitenizin ihtisaslaşmasını göz önünde bulundurursunuz o zaten YÖK ile hallediyorsunuz. Benim başka bir talebim var. Lütfen verili düzenin ya da verili yapının esiri olmayın. Şimdi popüler bir alanda yetişmiş bir adamı herkes istiyor ama benim isteğim, lütfen 10-20 yıl sonrasında ön plana çıkacak alanlar, öngörüleriniz varsa bu alanlarla ilgili olarak talepte bulunun ki çağı yakalayalım."

- "Üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz"

MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci ise yürütülen burs programı kapsamında, adına öğrenci gönderilen üniversite ve kurumlarda her bir öğrenci için ilgili alan ve bölümden bir yurt içi danışman görevlendirildiğini söyledi.

Son yıllarda yurt dışına gönderilen öğrenci sayısında artış ve danışmanların değişmesi gibi konularda üniversitelerle ciddi işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Çiftci, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda geçen yıl yaptığımız çalıştayla birlikte biz özellikle 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışına gönderdiğimiz bursiyerlerimizin sağlıklı bir şekilde bu sürecin devam etmesi için özellikle üniversitelerimizde ciddi bir işbirliği ve aynı zamanda bu öğrencilerimizin takibinin gerektiği kanaatine vardık. Bu anlamda bu sürecin daha sağlıklı işlemesi için her bir üniversitemizden birer tane koordinatör seçtik. Programımızın ilerleyen bölümünde bu koordinatörlerimizden ne beklediğimiz, birlikte ne yapabileceğimiz konusunda sizleri bilgilendireceğiz."