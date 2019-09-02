Yoganın ustaları Akasya'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Akasya AVM tarafından "Bu çağrı senin için hazır mısın?" sloganıyla 7-8 Eylül'de "Akasya Yoga & Wellness Festivali" düzenlenecek.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, spor ve sağlıklı yaşama verdiği desteğe tüm hızıyla devam eden Akasya, ikinci kez Yoga & Wellness Festivali gerçekleştiriyor. Yogaya gönül veren herkes için özel bir programın hazırlandığı festivalde, sanat alanı, sevgi ve iyilik alanı, şifa alanı, sosyal sorumluluk alanı, kitap ve imza söyleşi alanı, çocuk etkinlik alanı başta olmak üzere birçok farklı alanda 126 farklı etkinlik olacak.

Akasya Retro Lunapark açık alanında düzenlenecek festivalde, alanında usta 60'tan fazla eğitmenin yanı sıra sanatçılar da yer alacak.

Yapımcılığı ''Yoga Vakfı'' ve Zuhal Ceran tarafından gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atmış en özel isimlerin yer aldığı programın akışında Esat Ataç, Ebru Şinik, Mert Güler, Esra Karaosmanoğlu, Vedat Havlucu, Orkun Kargöz, Noyan Dülek, Cenk Güçbilmez, Derya Altunel, balerin Sibel Sürel, Kübra Saatçioğlu, Rüzgar Güliz, Özlem Çetinkaya gibi birbirinden önemli master eğitmenler, müzik eğlence alanlarında Selda Bağcan, Ekin Eti, Grup Minzen, opera sanatçısı Özlem Çabuk, Zarife Doğan, Karakoyun Jr., Dj. Yasin Atayılmaz, sanat alanında ise Hatice Akat, Umay Uzay ve Soistret yer alacak.



Gerçekleştirilecek Tanrılar Okulu söyleşisinde, felsefenin kalbi olan kitaplardan yayıncı Nehir Ötgür katılımcılarla buluşacak. Etkinliğe katılacak yoga okulları ise Brahma Kumaris, Cihangir Yoga, Yoga Şala, Yoga Time, Goranga Yoga, Githa Yoga ve Merih Kenet Yoga olacak.







- "Hayalimiz; yoganın daha iyi ve doğru anlaşılması"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yoga Vakfı Kurucusu ve Başkanı Yogi Adnan Çabuk, vakıf olarak insanlığa hizmet düşüncesiyle yogayı yaymak ve tanıtmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoganın aslına baktığımızda Patanjali'ye göre yoga sekizinci basamakta öğretilmelidir, ilk altıncı basamak meditasyona hazırlıktır. Aydınlanmaya, nirvanaya ulaşmak ise sekizinci basamak içindir. İşte bu muhteşem sistemin daha iyi ve doğru anlaşılması, bütün topluma mal olacak şekilde yayılması, bilhassa devlet okullarında öğretilmesi en çok arzuladığımız hayalimizdir. Yoga, bütün dünyada, okullarda öğretildiği takdirde savaşların biteceği ve dünyaya huzur ve sağlık getireceği kesindir. Yoga, dünyamızın yeni çağa girişini hazırlamaktadır."



