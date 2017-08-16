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Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

- Adana'da erkek arkadaşının kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, 17 gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor - Olay sonrası gözaltına alınan zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde erkek arkadaşının kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik, 17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, Çelik, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İbrahim D. ile bir araçta tartıştıktan sonra merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde inip arkadaşı Hüseyin A. ile yürümeye başladı.

Bu sırada gelen bir araç ikiliye çarptıktan sonra kaçtı. Olayda yaralanan Çelik ve Hüseyin A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çelik, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hüseyin A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Çelik'in yaşama tutunma mücadelesi ise yaklaşık 17 gündür sürüyor.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Çelik'in ailesi de büyük üzüntü yaşıyor.

Bu arada, başlatılan soruşturma kapsamında ise olay gecesi Çelik'in tartıştığı İbrahim D. kasıtlı olarak ikiliye çarptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Fatih Polis Merkezine götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi de olan Ece Çelik'in daha önce 2 televizyon yarışmasına katıldığı, son katıldığı yemek programında ise 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenildi.


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