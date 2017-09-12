İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Sezon içinde çok sayıda sergi, konser, söyleşi, tiyatro, dans ve festivallere imza atan Akbank Sanat, 24. yılında da çok sayıda önemli etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sezon olduğu gibi, dolu dolu, yoğun bir programın sanatseverleri beklediğini belirterek, "Geçen yıl bin 300 etkinlik gerçekleştirmişiz. Bu yıl yine yaklaşık o kadar etkinlik olacaktır. Çok yoğun bir programla sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz." dedi.

Yeni sanat sezonunda kapılarını "Siyah Gürültü" adlı karma sergiyle açtıklarını dile getiren Bigalı, küratörlüğünü Ekmel Ertan ve Işın Önol'un yaptığı sergi kapsamında çeşitli konferansların da yapılacağını söyledi.

Bigalı, çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un (CI) 14 Eylül'de başlayacağını kaydederek, "CI'da Onur Türkkan'ın eserlerine yer vereceğiz. Akbank Sanat, CI'ın da ana sponsoru. Bu hafta İstanbul'da dolu dolu bir sanat haftası olacak hem bienal hem CI hem de buna paralel olarak birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.

Akbank sponsorluğunda açılan Ai Weiwei sergisini hatırlatan Bigalı, "Sanatseverler için gerçekten çok yoğun bir sanat haftası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Derya Bigalı, gelecek yıl Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 45. yılını kutlayacağına işaret ederek, "Goril" adlı yeni bir oyun hazırlandığını ve ekim ayı sonunda sahnelenmeye başlayacağını kaydetti.

Uluslararası Kukla festivaline de ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Bigalı yeni sezon hakkında şu bilgileri verdi:

"Bunların yanı sıra, konserler, konferanslar ve atölye çalışmalarımız var. Çocuk atölyeleri olacak. Özellikle İstanbul bienalinin de başlamasıyla eylül ayında bienale paralel ve bienal üzerine konferanslar düzenliyoruz. Dans atölyesinde çalışmalar olacak. Kasım ayında caz festivali gerçekleştirilecek. Yine her yıl olduğu gibi yoğun bir festival. Programını bitirdik ve bazı konserlerin biletleri satışa sunuldu. Aralık ayında dünya müziği olacak. Önümüzdeki sene, 'Gitar Günleri', 'Piyano Günleri' ve 'Vokal Günleri' gibi farklı konseptlerde konserlerimiz olacak. Felsefe ve mimarlık konferanslarının yanı sıra farklı çağdaş sanat atölye programları sezon boyunca devam edecek."







