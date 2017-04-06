YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mandal:

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, "uluslararası eğitim kurumlarındaki öğrenci sayımız 100 bini aştı. Türkiye'deki eğitim gören 7 milyon 300 bin öğrenciyle karşılaştırdığımız zaman 100 bin çok büyük rakam değil ama öğrenci kitlesi anlamında bu oran büyük." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, YÖK'ün Konferans Salonu'nda, "Türk Yükseköğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

Mandal, burada yaptığı açılış konuşmasında, YÖK'ün dünyadaki gelişmelere artık izleyici değil yön verici konumda olduğunu belirtti.

Yükseköğretimdeki dil eğitiminde bazı düzenlemeler yapıldığını ifade eden Mandal, "Bugün birçok politikamızı düzenlerken artık ön planda tuttuğumuz konuların başında Arapça geliyor. Geçen sene yapılmış olan düzenlemeyle dil eğitimi konusunda 'Kimler bu dilde eğitim verebilir?' diye düşündük. Bu durum memnuniyetle karşılandı." diye konuştu.

Mandal, çalıştayda dil eğitiminin tartışılacağına ve sunumların yapılacağına işaret ederek, İngilizce eğitim alanında radikal değişimlerin bulunduğunu, birçok kurumda Türkçe eğitime dönüldüğünü aktardı.

Dil sınavlarının sadece okuma değil konuşma ve dinleme boyutunda uygulanabilmesi için çalışma yaptıklarını dile getiren Mandal, özellikle Arapça dersleri verecek hazırlık okulundaki okutman ve öğretim üyelerinin sadece okuma becerisiyle elde edilen dil yeterliliğinin yakın gelecekte yetmeyeceğini, daha farklı değerlendirileceğini söyledi.

- "Uluslararasındaki öğrenci sayımız 100 bini aştı"

Mandal, YÖK sisteminin uluslararası anlamda cazibe merkezi olması için çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası eğitim kurumlarındaki öğrenci sayımız 100 bini aştı. Türkiye'deki eğitim gören 7 milyon 300 bin öğrenciyle karşılaştırdığımız zaman 100 bin çok büyük rakam değil ama öğrenci kitlesi anlamında bu oran büyük. Bu sayının önemli bir kısmı, bulunduğumuz yakın coğrafyayla ilişkili ve bu yakın gelecekte daha da artacak. Bir diğer ifadeyle bugün sizlerin katkı vereceği konu, Arapçanın boyutunun yaygınlaşması ve bu konudaki gelecek öğrenci potansiyeli düşünüldüğünde bugünkü toplantının önemi daha da artacak."

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Er de çalıştayın 325 bin öğrenciyi ilgilendirdiğini ifade ederek, "Yurt dışındaki gezilerde Türkoloji bölümlerini ziyaret ettiğimizde oradaki öğrencilerin bizimle birlikte Türkçe konuştuklarını görünce, bundan çok mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çalıştayda, üniversitelerdeki ilgili bölümlerinden akademisyenlerin katılımıyla Türkiye'deki Arapça öğretimi üzerine sunumlar yapılacak ve başlıklar tartışılacak.