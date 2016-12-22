YÖK Başkanı Saraç AA Editör Masası'nın konuğu

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." dedi.



YÖK Başkanı Saraç'ın gündeme ilişkin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr" ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden yayımlanıyor.