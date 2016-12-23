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YÖK Başkanı Saraç yeni rektör atama sistemini yorumladı

YÖK Başkanı Saraç, KHK ile üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinin kaldırılmasına ilişkin, "İlk defa herhangi bir üniversitemiz için bütün Türkiye'deki insan havuzundan istifade etme imkanı doğdu." dedi.

YÖK Başkanı Saraç yeni rektör atama sistemini yorumladı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerdeki rektör seçimlerinin KHK ile kaldırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Saraç, rektörlük seçimlerinin daha önce üniversite, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere üç aşamada yapıldığını hatırlatarak, rektörlük seçiminin ilk aşamasının kaldırıldığını, diğer iki aşamadaki seçimin devam ettiğini söyledi.

Rektörlük seçimlerinin üniversitelerde onulmaz yaralar açtığını, adeta ilelebet sürecek bir kan davasına dönüştüğünü dile getiren Saraç, bu husumet ortamının üniversitelerden kalkmasının sevindirici olduğunu belirtti.

400'e yakın müracaat oldu
Saraç, 400'e yakın müracaat yapıldığını aktararak, "Arkadaşlarımız bugün ve yarın da sürdürecekler mülakatları. Elimizdeki profile, bu malzemeden uyanları tespite çalışıyoruz. Her il için farklı bir profil. Daha sonra seçim yaparak üçe indireceğiz. Cumhurbaşkanımız da tabii ki bir seçim yapacak ve rektörlük süreci tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Bir rektör seçildiğinde performans değerlendirmesinin ancak 4 yıl sonra yapılabileceğini belirten Saraç, "Biz istiyoruz ki artık ikinci yılın sonunda rektörlerimizi çağıralım, 'Koyduğunuz hedefler nelerdir, onların ne kadarını gerçekleştirdiniz, gerçekleştiremeyişinizin sebepleri nelerdir?' diye soralım. Onları raporlandıralım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu raporu, her bir rektörle ilgili müstakil olmak üzere sunalım, arz edelim istiyoruz." sözlerine yer verdi.

"Türkiye'deki insan havuzundan istifade etme imkanı doğdu"
Üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinin bir parti yarışı şekline dönüştüğünü aktaran YÖK Başkanı Saraç, "Seçimlerin kaldırılmasında başta rektörler olmak üzere öğretim üyelerimiz çok rahatladı. Biz de yasamaya müteşekkiriz." dedi.

Akademide üç yıllık bir tecrübesi bulunan bir kişinin rektör yapılmaması için herhangi bir engel olmadığını dile getiren Saraç, şöyle devam etti:

"Bir önceki sistemden bu aşamaya geçişin yumuşak geçiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni YÖK olarak anahtar kavramımız hep tedricilik. Yasa diyor ki, 'Önerdiğimiz adaylar arasında tatminkar bir isim bulunmadıysa ve zamanında önerilerimizi yenilemediysek Cumhurbaşkanlığı makamınca resen atama yapılabilir.' Bu yasanın getirdiği en büyük imkan şu, herhangi bir üniversiteye rektör seçimi için bütün Türkiye'deki insan havuzundan istifade etme imkanı doğdu ilk defa. Bazı üniversitelerde bakıyoruz çok az müracaat oluyor. Mesela 4-5 kişinin müracaat ettiği üniversitemiz var bu aşamada. Onlar da mesela tatminkar bulunmaz ise böyle bir durumda YÖK'ün bir rektörlük teklifi götürmesi de bu sistem içinde söz konusu. Bu mümkün." diye konuştu.

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