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YÖK Genel Sekreter Yardımcısı Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Dün hayatını kaybeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Çobanoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.Çobanoğlu için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta...

YÖK Genel Sekreter Yardımcısı Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Dün hayatını kaybeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Çobanoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Çobanoğlu için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve çok sayıda eğitimcinin katıldığı törende, 48 yaşında vefat eden Çobanoğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Nurettin Çobanoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Geçen hafta geçirdiği enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çobanoğlu'nun dün hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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