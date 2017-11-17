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YÖK: Öğretim üyesi bulunmayan bir eczacılık fakültesi yok

YÖK tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "Yükseköğretim sistemimizde öğretim üyesi bulunmayan bir eczacılık fakültesi bulunmamaktadır. " açıklaması yapıldı.

YÖK: Öğretim üyesi bulunmayan bir eczacılık fakültesi yok

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarım not iletti bana, bugün bir tane bile eczacı öğretim üyesi olmayan eczacılık fakültelerinin olduğunu söylediler. Bu tablo doğru bir tablo değildir. Kimse fakülteler açılmasın demiyor, iyi bir kadrosu olsun…Özellikle YÖK'ten rica ediyoruz, fakülte açacaksanız önce hocalarını bulacaksınız. Bina ile fakülte olmaz." sözlerine yer verdiği aktarıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin bugün bazı basın yayın organlarında da yer aldığına işaret edilen açıklamada, eczacılık fakültelerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Türkiye'de devlet üniversitelerinde 27, vakıf üniversitelerinde 9 olmak üzere 36 eczacılık fakültesinin bulunduğu, devlet üniversitelerindeki 23, vakıf üniversitelerindeki 8, toplam 31 fakültenin faal olup öğrenci aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci alan bu fakültelerdeki toplam öğretim üyesi sayısı 758'dir. En düşük öğretim üyesi bulunan Selçuk Üniversitesindeki kadrolu öğretim üyesi sayısı 3'tür ve halen iki öğretim üyesinin kadroya atanması süreci devam etmektedir. Bununla birlikte Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ilk defa 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci almış ve öğrenciler henüz birinci sınıfta eğitim görmektedirler. Yükseköğretim sistemimizde öğretim üyesi bulunmayan bir Eczacılık Fakültesi bulunmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasındaki ifadelerinin kendisine iletilen gerçeği yansıtmayan bir bilgi notundan kaynaklandığı düşünülmektedir."

Muhabir: Selma Kasap

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