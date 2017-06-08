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YÖK "yaz okulu" ücretleri için iki alternatif belirledi

- Yükseköğretim Kurulunca, KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer kurumlara yerleştirilen öğrencilerden yaz okuluna devam etmek isteyenlere, tercihlerine göre iki ödeme seçeneği sunuldu - Öğrenciler, öğretime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun kendi öğrencileri için belirlediği yaz okulu öğrenim ücretlerini ödeyebilecek - Yaz okulu ücreti için AKTS ile ilgili hesaplama yöntemiyle belirlenen miktar da ikinci seçenek olacak

YÖK

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer kurumlara yerleştirilen öğrencilerden yaz okuluna devam etmek isteyenler için tercihlerine göre iki ödeme seçeneği belirlendi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden yaz okulu öğretimine devam etmek isteyenlerin öğrenim ücretlerine ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, 667 sayılı KHK kapsamında yerleştirildikleri ya da özel öğrenci statüsünde eğitim aldıkları yükseköğretim kurumlarında yaz öğretiminde ders almaları halinde öğrencilere, tercihlerine göre iki ödeme seçeneği sunulacak.

Öğrenciler, birinci alternatif olarak, öğretime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun kendi öğrencileri için belirlediği yaz okulu öğrenim ücretlerini ödeyebilecek.

İkinci alternatif olarak, bir ders için yaz okulu öğretim ücretinin, öğrencinin 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için belirlenmiş öğrenim ücretinin bir yıllık 60 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisine bölünerek bulunacak 1 AKTS ücretinin dersin AKTS kredisiyle çarpımı sonucunda hesaplanan miktar belirlenerek, öğrenim ücretleri de ödenebilecek. Öğrenci, hangi seçenekle ödeme yapacağına kendisi karar verecek.

- Burslu öğrencilerin durumları

Öte yandan, ÖSYS kılavuzunda yer alan burslu programlardaki öğrenciler, belirlenen öğrenim ücretini bursluluk oranlarına göre verecek.

Öğrenciler, yerleştirildikleri veya özel öğrenci statüsünde eğitim aldıkları yükseköğretim kurumları dışında diğer bir yükseköğretim kurumunda yaz okulu öğretimi almaları durumunda, bu kurumun yaz okulu öğrenim ücretlerine tabi olacak. Öğrenciler, yaz okulu öğrenim ücretinin tamamını yaz okulu eğitimi aldıkları yükseköğretim kurumları hesaplarına yatıracak.

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667 Sayılı KHK Ile Kapatılan Yükseköğretim KurumlarıYaz OkuluYökYükseköğretim Kurulu
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