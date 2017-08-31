YÖK'ten 15 üniversite için

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Farabi Programı kapsamında 23 ilden belirlenen 15 üniversiteye gidecek öğrencilere, 8 ay boyunca 600 lira burs ödenmesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini içeren Farabi Programı kapsamında, öğrenciler bir ya da iki yarı yıl farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitim alma imkanı elde ediyor.

Değişime katılan öğrencilere 4 ay süre ile YÖK tarafından karşılıksız burs veriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişi bu programdan faydalandı.

YÖK tarafından önemsenen ve yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının niteliklerini artıran Farabi Programı ile öğrenciler, daha köklü üniversitelerde eğitim görme imkanına da kavuşuyor. Ayrıca öğrenciler yurt içindeki farklı üniversitelerin eğitim sistemlerini tanıyor ve değerlendiriyor.

Değişime katıldıkları sürede varsa diğer bursları da devam eden öğrenciler için bu yıl aylık burs miktarı 400 lira olarak belirlendi.

- CMP kapsamındaki 15 üniversiteye gidecek öğrencilere burs avantajı

Kalkınma Bakanlığınca bu yıl başlatılan ve görece daha az gelişmiş bölgelere yönelik uygulanacak Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında, YÖK'ün belirlediği 23 ilden 15 üniversiteye Farabi Programı ile gidecek öğrencilere de 8 ay boyunca 600 lira burs ödenmesi kararlaştırıldı.

Farabi Programı'nda yurt içindeki diğer üniversitelere giden öğrencilere 4 ay süre ile 400 lira karşılıksız burs verilirken, CMP kapsamında 15 üniversiteye gidecek öğrencilere 8 ay boyunca 600 lira burs verilerek avantaj sağlandı.

YÖK'ün bu kapsamda belirlediği 15 üniversite ise Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Mardin Artuklu, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversiteleri oldu.

- 4 bin 113 öğrenci programdan yararlanacak

Gelecek eğitim öğretim yılı için başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanan Farabi Programı kapsamında toplam 4 bin 113 öğrenci yurt içindeki farklı bir üniversitede öğrenim görmeye hak kazandı.