Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

YÖK'ten "bütünleme ve yaz öğretimi"ne ilişkin açıklama

- "Öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir" - "Kayıtlı olunan ilde başka bir yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütünleme veya yaz öğretiminden birini uygulaması gerekmektedir"

YÖK'ten

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından bu öğretimi alabildiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurula yapılan başvurular üzerine, yükseköğretim kurumlarında yürütülecek yaz öğretimi ile bütünleme sınavlarına ilişkin alınan kararlar ile uygulamanın nasıl yürütüleceğinin yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasında yarar görüldüğü ifade edildi.

Bu çerçevede, yaz öğretimi ile ilgili uygulamalarda dikkate alınacak konuların yükseköğretim kurumlarına 1 Haziran 2017'de bildirildiği aktarılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 2014'deki toplantısı ile 3 Ağustos 2016 tarihli toplantısında bütünleme ve yaz öğretimine ilişkin alınan kararlar hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kararlardan da anlaşılacağı üzere öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütünleme veya yaz öğretiminden birini uygulaması gerekmektedir.

Bütünleme uygulayan yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi açmaması durumunda 25 Haziran 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi alabilecektir."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bütünleme Ve Yaz öğretimiYökYükseköğretim Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5