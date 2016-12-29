Yol kenarında yaralı bulunan kadın yaşam mücadelesi veriyor

ANTALYA (AA) - Antalya-Korkuteli karayolunda yol kenarında yaralı halde bulunan ve kafa travması geçirdiği belirlenen kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Alınan bilgiye göre, Antalya-Korkuteli karayolunda geçen hafta perşembe günü sürücüler, yol kenarında yaralı ve baygın halde bir kadın olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kafa travması geçirdiği, vücudunda kırık ve eziklikler bulunduğu belirlenen kadının, solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Melike Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yaşlarındaki kadının yabancı uyruklu olabileceğini söyledi. Cengiz, koma halindeki kadının kimliğinin bilinmediğini belirterek, "Trafik kazası, yüksekten düşme ya da darp olabilir. Bu şekildeki ağır bir kafa travması başka şekilde oluşmaz. Hayati tehlikesi devam ediyor." dedi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de soruşturma başlattığı öğrenildi.