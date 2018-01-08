Yol uygulamasında uyuşturucu ile yakalandılar

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yapılan uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde düzenlediği rutin uygulamada durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobildekilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada uygulamalara eşlik eden polis köpeği, otomobilin bagajından koku algılaması üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında zulalanmış 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G. ve Z.S'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunması, polis kamerasınca kaydedildi.