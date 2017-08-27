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Yol verme kavgasının şüphelileri yakalandı

- Başakşehir'de yol verme nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş açtıkları iş yeri ve bazı araçlara zarar verip 3 kişiyi darbettiği öne sürülen 6 şüpheli, gözaltına alındı

Yol verme kavgasının şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, yol verme nedeniyle çıkan kavgada iş yeri ve araçlara zarar verip 3 kişiyi darbettiği öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir sanayi sitesinde dün yol verme yüzünden çıkan kavgada, silahla ateş açtıkları iş yerine ve 4 araca zarar veren, 3 kişiyi de darbettikten sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi ve olaya karışan kişilerin kaçtığı kamyonetin plakasını araştırması sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, olaya karıştığı iddia edilen 9 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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