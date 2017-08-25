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Yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı

- Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında iş makinesiyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir kişi yaralandı

Yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol yapım çalışması yürüten bir işçi, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.




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