Yolalan Belediyesi'ne görevlendirme yapılması

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın'ın yerine görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, işbaşı yaptı.
Belediyedeki makamına geçen Hamitoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hamitoğlu, belediyeyi gezdikten sonra personelle toplantı yaptı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 14 Aralık'ta gözaltına alınan DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın, 20 Aralık'ta tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.