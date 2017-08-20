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Yolcu gibi binerek otobüsleri denetliyorlar

- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, yolcu gibi bindikleri otobüslerde şehirler arası seyahat yaparak denetim yapıyor

Yolcu gibi binerek otobüsleri denetliyorlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, yolcu gibi bindikleri otobüslerde şehirler arası seyahat yaparak otobüs şoförlerini denetliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, bilet alarak sivil kıyafetlerle şehirler arası terminalde otobüse biniyor. Kırşehir'den Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Ankara, Kayseri, Yozgat gibi çevre illere giden sivil memurlar, oradan da başka bir otobüse binerek Kırşehir'e dönüyor. Yolculuk esnasında sürücüye görevi ve yapacağı denetim hakkında bilgi vermeyen personeller, sürücüler hakkında denetimlerini yapıyor.

Kırıkkale'den Kırşehir'e otobüsle gelen polis memuru Çetin Ardıç, otobüs yolculuğu tamamlandıktan sonra yolcular inmeden otobüstekilere bilgi verdiğini ve denetim yaptıklarını anlattı.

Kırıkkale'den Kırşehir otogarına kadar yolculuk yaptığını belirten Ardıç, "Sürücümüz trafik kurallarının tamamına uydu, kendisine teşekkür ediyoruz. Otobüsteki yolcularımıza toplu taşıma araçlarında kemer takmaları noktasında uyarı yaptık. Otobüs sürücüsü ve muavinin de yolculara emniyet kemeri konusunda her zaman uyarı yapması gerektiğini hatırlattık." dedi.

Otobüs şoförü Volkan Sarul ise denetim yapıldığını bilmediklerini, polis memurunu yolculardan biri zannettiklerini aktararak, "Gerçekten teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu bu denetimlerle kaza riski daha az olacaktır." ifadesini kullandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipler amiri Adem Temel ise sivil denetim yaparak sürücüleri kontrol ettiklerini bildirdi. Temel, "Personellerimiz, sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıkları, emniyet kemeri takıp takmadığı, çalışma saatlerine uyup uymadığı gibi konularda denetim yapıyor. Eğer hataları varsa en yakın polis noktasında durdurarak gerekli cezayı uyguluyoruz. Bu sayede de sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlıyoruz. " diye konuştu.

Temel, çalışmayla kara yollarında oluşabilecek olumsuzlukların ve kaza risklerinin daha da azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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