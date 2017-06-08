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Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. D-400 karayolu Keloğlu Kavşağı'nda, Abdullah Cihan yönetimindeki 07 LJM 60 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Saygılı'nın...

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

D-400 karayolu Keloğlu Kavşağı'nda, Abdullah Cihan yönetimindeki 07 LJM 60 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Saygılı'nın kullandığı 33 ND 053 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada otobüste sıkışan ve aracın yedek şoförü olduğu belirtilen İlham Ayış, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Otobüsteki yaralılar, kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılıp ambulanslarla Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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MersinTarsusTrafik KazasıYolcu Otobüsü
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