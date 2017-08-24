Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 5 ölü, 32 yaralı

- İzmir'den Ankara'ya gelen yolcu otobüsü başkente 35 kilometre kala kontrolden çıktı - Otobüsün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 5 ölü, 32 yaralı

ANKARA (AA) - Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Otobüste sıkışanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otobüste koltukların arasına sıkışan bazı yolcuların cesetleri, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazayı haber alan bazı yolcu yakınları olay yerine gelerek bilgi almaya çalışırken gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KazaOtobüs KazasıPamukkale Turizm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5