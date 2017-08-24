Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 5 ölü, 32 yaralı

ANKARA (AA) - Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.
Otobüste sıkışanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otobüste koltukların arasına sıkışan bazı yolcuların cesetleri, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
Kazayı haber alan bazı yolcu yakınları olay yerine gelerek bilgi almaya çalışırken gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izledi.
Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.